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Бустерная доза вакцины должна быть специфической к самому опасному штамму вируса, - эксперт

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Киев, Среда 27 октября 2021 14:50
Бустерная доза вакцины должна быть специфической к самому опасному штамму вируса, - эксперт Фото: почему бустерная доза вакцины может быть эффективной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Комиссаренко, директор Института биохимии им. Палладина

В мире рассматривают предложение вводить бустерную дозу примерно через год после второй прививки. Оптимально, чтобы третья доза была специфической к тому варианту вируса, который будет более опасным.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина профессор, доктор биологических наук, академик НАН Украины и директор Института биохимии им. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко.

Многие ученые считают, что третья доза не приводит к увеличению количества специфических антител, которые являются нейтрализующими. Она увеличивает количество антител, но эти антитела не направлены на нейтрализацию действия вируса. Поэтому одно из предложений, которое рассматривается – вводить бустерную дозу примерно через год после второй прививки.

Во-вторых, оптимально, чтобы третья доза была специфической к тому варианту вируса, который будет более опасным. Какой это будет вариант к тому времени – мы не знаем. Возможно, это будет "Дельта", а возможно – и другие. Например, в Великобритании сейчас 6% больных инфицированы вариантом "Дельта +", который еще более агрессивный чем "Дельта". Но сейчас он еще недостаточно изучен.

Желательно, чтобы бустерная доза была направлена не просто против вируса, а чтобы она была против самого распространенного варианта. Ведь варианты вируса еще и конкурируют друг с другом. "Дельта" оказался самым конкурентоспособным, он фактически вытеснил все остальные варианты, даже более опасные.

Спустя полгода после получения второй дозы люди по-прежнему остаются защищенными. Но, конечно, постепенно иммунитет слабеет. Но слабеет, как правило, антительный иммунитет. Действие лимфоцитов памяти, которые также играют центральную роль во взаимодействии с вирусом и его инактивации, сохраняется годами. Например, у людей, переболевших первым коронавирусом SARS-CoV 2002-2004 года, есть Т-лимфоциты, носители иммунной памяти, они позволяют бороться с вирусом спустя более десятка лет.

Иммунитет – это сугубо индивидуальная вещь. У каждого человека ответ на вирус и на вакцину отличается. Даже в зависимости от того, какую вакцину кололи, срок действия отличается.

Например, у Moderna иммунитет длится дольше чем у вакцины от Pfizer, несмотря на то, что они практически одинаковые. Почему это происходит – ученым неизвестно. Но одна из причин может заключаться в том, что когда колют Moderna, вводят 100 микрограмм мРНК, а когда Pfizer – 30 микрограмм. Поэтому, возможно, иммунная память в первом случае более длинная.

Сергей Комиссаренко для РБК-Украина

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