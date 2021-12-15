Для COVID-вакцинации детей от 5 лет нужна специальная вакцина, - эксперт

Для того чтобы начать вакцинацию от коронавируса для детей от 5 лет нужна специальная вакцина. Такой препарат могут зарегестривать в Украине в начале января.

Мы рекомендовали вакцинацию от COVID-19 для подростков в Украине (в возрасте от 12 до 18 лет) с учетом нескольких факторов. Первый – это вопрос безопасности. В течение летнего периода было собрано немало данных об использовании вакцины для детей.

Во-вторых, поскольку для подростков в Украине могут применять только один препарат – Pfizer-BioNTech, то мы должны были убедиться, что у нас будет достаточно вакцин для всех остальных категорий населения. Единственная вакцина, которая у нас есть в арсенале для детей от 12 лет – это Comirnaty от Pfizer - BioNTech.

В Европе для вакцинации подростков уже одобрен и препарат SpikeVax (Moderna). Но эта вакцина не зарегистрирована в Украине, мы ее используем как гуманитарную помощь, ее ввозят в страну по отдельной процедуре.

Сама компания на регистрацию в Украине не подавалась, самостоятельно зарегистрировать препарат без обращения компании нельзя. Поэтому ее пока не могут вводить несовершеннолетним.

В Китае также одобрена для прививок детям с 6 лет вакцина CoronaVac от Sinovac. Но для того чтобы колоть эту вакцину детям, производитель должен внести изменения в инструкцию. И только тогда Минздрав сможет рассмотреть эти изменения.

Мы также отслеживаем результаты, эффективность и безопасность применения прививок от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет. Но для того чтобы начать вакцинацию для этой возрастной категории нужна специальная вакцина.

Те страны, которые начали прививать детей от 5 до 11 лет вакциной от Pfizer - BioNTech – это не совсем тот препарат, который мы сейчас используем в Украине. Для детей доза вакцина в три разы ниже. Это не значит, что мы можем взять вакцину, которая вводится в дозировке 0,3 мл взрослым и ввести ребенку 0,1 мл. Нужен препарат в соответствующей концентрации – мы не можем использовать ту вакцину, которую колют подросткам и взрослым.

Детский препарат Comirnaty должен подать на регистрацию в Украине производитель вакцины. По той информации, которой я владею, она будет зарегистрирована в начале января.

Но нужно понимать, что дети не являются приоритетной группой для вакцинации за исключением тех, у которых есть серьезные сопутствующие заболевания. Имея низкий уровень вакцинации среди групп риска, среди старших людей, вероятно, вакцинация для всех детей не может пока быть в приоритете. Им никто не запретит получить прививки, но активной агитации или призывов пойти и пройти вакцинацию для этой возрастной категории нет.

Федор Лапий для РБК-Украина