Эксперт назвал факторы влияния на прогнозы по распространению коронавируса

Расслабляться от эпидемии нельзя до тех пор, пока у нас уровень вакцинации хотя бы не будет соответствовать европейскому уровню. Сейчас в странах Европы более чем каждый третий житель провакцинирован по крайней мере одной дозой. В Украине сейчас этот показатель меньше почти в десять раз - 3,5%. Тогда как в Европе - 34%.

Среди главных факторов, которые очень сильно влияют на прогнозы развития эпидемии - это варианты вируса. А именно - присутствие более заразных вариантов вируса и и то, насколько широко они будут циркулировать по стране. То есть их процентное соотношение.

Как мы знаем, в Украине уже выявили британский и южноафриканский варианты, но огромного влияния на заболеваемость от них пока не было. Поэтому первая потенциальная угроза - это увеличение присутствия какого-либо более заразного варианта вируса. Пока у нас также нет информации о циркуляции в стране индийского или "дельта" варианта. Потенциально он тоже может создать угрозу.

Еще один фактор неопределенности для прогнозов - это период иммунитета. Сейчас многие рассуждают о проценте переболевших и проценте провакцинированных людей. Но очень важно понять, сколько будет длиться этот иммунитет. Если человек переболел год назад, может ли он повторно заразиться?

Третий фактор, действовавший и раньше - это карантинные ограничения. Сейчас этот фактор самый слабый из-за того, что сейчас очень хорошая спадающая динамика, которая, в свою очередь, связана и с сезонностью.

Четвертый фактор - это темпы вакцинации. Сейчас она в Украине ускорилась - в четыре раза за последнюю неделю. Но они все еще остаются меньшими, чем в среднем по Европе в четыре раза.

Из-за этих факторов неопределенности сейчас в мире переходят на поквартальное прогнозирование. Такой подход использует и Всемирная организация здравоохранения. Мы дадим сценарии развития эпидемии от Киевской школы экономики на третий квартал 2021 года в конце июня - в начале июля.

Самый определяющий фактор для прогнозов на лето из четырех перечисленных - это распространение более заразных вариантов вируса. Что касается прогнозов на ближайшее время, то июнь должен быть без каких-либо сюрпризов. Заболеваемость будет падать. Также будет снижаться загруженность кроватей и смертность.

Стоит отметить, что последние два показатели проявляются позже чем рост заболеваемости. Ведь сначала у нас идет изменение заболеваемости, потом она сказывается на загрузке ресурсов медицинской системе, а уже потом – на уровне смертности. Так как сейчас заболеваемость очень снижается, то загруженность больниц и смертность будет спадать в течение июня.

Дальше все будет зависеть от баланса сезонности и распространения вариантов. Представьте, что на одной чаше весов у нас есть сезонность – она на 20-40% дополнительно сдерживает естественную передачу вируса. На другой чаше – это то, каким будет присутствие этих более распространяемых вариантов.

Когда в марте в Польше процентное соотношение британского варианта было больше 50% среди всех случаев заражения, тогда у них был огромный рост заболеваемости. Есть риск, что в Украине может случиться то же самое. Если у нас будут массово циркулировать более заразные варианты, они перекроют влияние сезонности, и может начаться всплеск, как это было в Польше.

Юрий Ганиченко для РБК-Украина