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Эксперт объяснил спад заболеваемости COVID-19 в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 15:20
Эксперт объяснил спад заболеваемости COVID-19 в Украине Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Владимир Курпита, врач-инфекционист

В Украине в последнее время фиксируют спад заболеваемости на COVID-19. Причины, которые могут влиять на эпидемиологическую ситуацию в стране объяснил врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.

Есть несколько факторов, которые, на мой взгляд, могут влиять на эпидемическую ситуацию и тот спад заболеваемости COVID-19, который сейчас показывает официальная статистика.

Первый – в европейском регионе в целом наблюдается снижение числа новых случаев. Есть мнение, что это связано с ограничительными мероприятиями. В Украине также действуют карантинные ограничения, предусмотренные оранжевой зоной: это и масочный режим, это и ограничения работы некоторых заведений.

Когда у нас регистрировали по 16 тысяч случаев в сутки, когда у каждой семьи есть родственники или знакомые, переболевшие COVID-19 – это, конечно, также подталкивает людей больше придерживаться карантинных норм.

Возможно, в случае с коронавирусом сработал и фактор сезонности, который свойственный для всех респираторных заболеваний – в декабре они зачастую ослабевают.

Свою роль мог сыграть и экономический фактор. Дело в том, что из-за бюджетного кризиса фискальные органы начали более жестко относиться к любым выплатам. Отмечу, что за работу с больными COVID-19 медики получают доплаты. Денег на эти доплаты сейчас не хватает.

Возможно, с этим и связано обращение Государственной фискальной службы к Национальной службе здоровья о необходимости урегулирования вопроса с выплатами. И НСЗУ уже разослала письма, что доплаты могут осуществляться исключительно для лабораторно подтвержденных случаев. Возможно, на этом фоне мы и наблюдаем сокращение именно лабораторно подтвержденных случаев.

Ведь если мы посмотрим на другие эпидемические показатели: количество госпитализации, действительно, снижается, но количество тяжелых больных растет. Значительно растет и число смертей. Есть непрямые показатели, которые наталкивают на мысль, что с официальной статистикой по коронавирусу происходит что-то не совсем понятное.

Владимир Курпита, для РБК-Украина

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