Эксперт объяснил возможную вспышку коронавируса после Пасхи

Вспышка заболеваемости после Пасхи возможна по двум причинам. Первая - это массовые собрания, которые могут происходить во время праздников. А вторая - возможность еще более широкого распространения других вариантов вируса, которые уже выявлены в Украине: британского, южноафриканского варианта. Сейчас в мире активно исследуют индийский вариант - является ли он более распространенным и трансмиссивным, является ли он более смертоносным.

Сейчас нам известно о безумной вспышке в Индии, на нее приходится 41% всех выявленных случаев в мире. Сейчас там происходит всплеск заболеваемости, которого не было. Он более чем в три раза активнее и еще не прекращается.

Многие утверждают, что мы уже вышли из текущей волны. Но это далеко не так. У нас наблюдается очень хорошая тенденция, это было ожидаемо, таким был наш средний сценарий от Киевской школы экономики. Сейчас идет спад - это следствие действия адаптивного карантина, у нас наблюдаются этапы выходы регионов с красных уровней. Однако риск повторного роста высок, угроза остается большой.

Почему? Потому что, если мы посмотрим на загруженность коек, сейчас занято примерно 50% коек с кислородом по стране - это много, примерно 60% - в реанимации. То есть есть все еще большая база инфицированных - количество активных больных. В середине февраля, когда началась эта волна роста, было примерно 2 тысячи госпитализаций за сутки. Сейчас у нас ориентировочно по 4 тысячи, это в два раза больше. Мы еще далеко не упали до того уровня, с которого начинали. Если сейчас будут какие-либо толчки, это может обернуться ростом заболеваемости сразу с большой базы.

Поэтому любые массовые собрания могут привести к негативным последствиям. Однозначно ли будет рост - неизвестно. Потому что спад, который мы наблюдаем сейчас, отражает реальную ситуацию по состоянию на 2-3 недели назад. Это период инфицирования, инкубационного периода, сдачи теста, домашней изоляции - это в среднем десять дней, по оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний в США CDC, и потом госпитализация. То есть это занимает 2-3 недели, чтобы инфицированный человек попал в статистику заболеваемости и госпитализации.

Хороший сигнал заключается в том, что по состоянию на две-три недели назад у нас зафиксировано падение. Ожидаемо, что сейчас идет еще большее убывание. Учитывая это, есть три варианта, как может развиваться эпидемия после пасхальных праздников. Первый - падение будет продолжаться без всякого влияния. Второй - падение немного замедлится ненадолго, а потом снова вернется к предыдущим темпам снижения заболеваемости. Третий - все переломится и пойдет рост.

При первом или втором сценарии многие начнут говорить, что якобы пасхальные празднования никак повлияли на заболеваемость. Но влияние будет, любые массовые собрания влияют негативно, хотя это не значит, что в нас сразу должна пойти вспышка.

Важно, чтобы мы уменьшили массовость контактов между собой. Для этого нужно наше сознание, также можно либо ввести локдаун, либо установить какие-то точечные ограничения. Сейчас правительство с Советом Церквей пришли к согласию относительно формата и ряда мероприятий в течение празднования. Они правильные: уменьшение продолжительности богослужений, увеличение количества обрядов, открывать двери храмов во время богослужений. Достаточно ли их - неизвестно. Если мы не будем их выполнять, то они не сработают.

Согласно среднему прогнозу Киевской школы экономики, при условии соблюдения установленных ограничений, адаптивного карантина, договоренности между государством и церковью, после празднования Пасхи спада заболеваемости продолжатся, но замедлится. Результат и возможные последствия мы увидим на цифрах лишь с середины мая, то есть через те же самые 2-3 недели. Однако вдобавок к Пасхе есть еще варианты вируса.

Может быть ситуация, когда влияние более заразных вариантов вируса может затмить влияние Пасхи или локдаунов. Государству надо также обращать внимание на распространенность вариантов вируса. У нас сейчас нет слаженного механизма отслеживания, в каком процентном соотношении и как распространены различные варианты вируса по стране.

Вопрос неопределенности во время прогнозирования в этом году стоит более остро, чем в прошлом. В прошлом году мы пересматривали прогнозы в среднем раз в месяц, только тогда, когда государство меняло подходы к карантину - ослабили, усилили, изменили карантинные индикаторы. То сейчас неопределенности стало значительно больше, поэтому и прогнозы постоянно надо корректировать чаще.

Первое, что влияет в дополнение к карантинным ограничениям - это вопрос распространения вариантов вируса. Второе - это вакцинация. Третье - это длительность иммунитета. По состоянию на сейчас у нас нет на руках хороших исследований, сколько будет сохраняться иммунитет после вакцинации. Вакцинация - это правильно, однако если иммунитет держится полгода - это одна вещь, если год - это другая, если три месяца - это еще другое дело.

Если мы говорим о точечном прогнозе, дадут ли пасхальные празднования вспышку заболеваемости - в условиях такой неопределенности очень трудно сказать. Даже если пойдет рост, трудно выделить среди всех перечисленных факторов влияние только массовых мероприятий во время Пасхи.

Юрий Ганиченко для РБК-Украина