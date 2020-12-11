Эксперт объяснила спад коронавируса в Украине

В Украине ситуация с коронавирусом улучшилась, но не во всех регионах. Киев и Одесса остаются на том же уровне, рассказала в комментарии РБК-Украина врач-эпидемиолог, исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Катерина Сояк.

По статистике мы видим, что идет снижение заболеваемости COVID-19. Действительно, за последнюю неделю выявили меньше новых случаев. Сложно сказать, произошло ли это благодаря карантину выходного дня или каким-то другим факторам.

Безусловно, когда мы не контактируем с другими людьми, мы уменьшаем количество инфицированных. Но, глядя на то, как на практике внедрялись эти мероприятия и как их придерживались в городах, мне кажется, что карантин выходного дня не сыграл значительной роли. Он не повлиял на ситуацию настолько, чтобы мы говорили о серьезном спаде.

В то же время в некоторых регионах не наблюдается снижение заболеваемости. Например, Киев и Одесса остаются на том же уровне. То есть по Украине в целом снизилась, но в некоторых регионах ситуация не улучшилась.

Думаю, что сейчас прошло и недостаточно времени для какого-то основательного анализа. Поэтому я бы пока не связывала последнюю статистику с карантином выходного дня. В любом случае все последующие карантинные мероприятия актуальны, потому что без них ситуация очень быстро вернется в прошлое русло.

Кроме того, есть проблема с тестированием, но она плохо отслеживается в статистике. Мы видим, что тестов стали проводить меньше. Но вопрос в том, почему: потому что лаборатории не могут больше тестировать или потому что материалы не поступают в лаборатории.

По моим наблюдениям, сейчас люди не тестируются в тех масштабах, как раньше. Врачи сейчас все реже направляют пациентов на тест в не тяжелых случаях. А люди чаще лечатся дома, потому что им попросту лень идти сдавать анализы и ждать их результатов, потому что это занимает слишком много времени. При легком течении можно не обследоваться, находится в изоляции и лечится дома. Но это искажает реальную статистику.

Катерина Сояк, для РБК-Украина