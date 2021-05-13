Эксперт рассказал об опасности "индийского" варианта коронавируса

В мире активно распространяется "индийский" вид коронавируса, в котором есть 13 мутаций. Однако, трудно сказать, является ли "индийский" вариант более контагиозным, чем "британский". ​​​​​​

В индийском варианте коронавируса есть 13 мутаций, которые отличают его от уханского. Из них семь - в так называемом спайк-протеине (S протеин), это шипообразный протеин, отвечающий за взаимодействие вируса с клетками человека. Но из этих семи есть две важные мутации, которые прошли именно в рецептор-связывающем домене. Это 452 мутация и 484 мутация.

В коронавирусе SARS-CoV-2 мутации вообще происходят довольно редко, в 3-4 раза реже, чем у вируса гриппа. Однако в этом вирусе прошли уже миллионы мутаций. Сколько людей заболели - примерно столько же есть мутаций.

После того, как человек заразился, в вирусе может произойти одна или две мутации, если он находится в организме 10-20 дней. Мутация происходит раз в 10-12 дней. Если человек болеет долго и долго не может побороть этот вирус, например, из-за ослабленного организма, то у такого человека накапливаются мутации. И эти мутации с вирусом могут передаться другим людям. Таким образом и возникают такие варианты мутаций - тогда, когда много людей болеют и болеют долго.

В бразильском городе Манаус переболели практически все жители. Там решили не бороться с вирусом и позволить всем переболеть, считая, что так он погибнет. Но там умерло огромное количество людей и одновременно появился этот бразильский вирус, который называется P1.

И бразильский, и южноафриканский, и британский (английский, кентский) вариант Всемирная организация здравоохранения рассматривает как опасные варианты (the variants of concern). Однако индийский вариант называют вариантом, который вызывает интерес, то есть надо за ним следить.

Что стоит отметить: среди больных в Индии индийский вариант, на самом деле, распространен лишь в 20%. То есть далеко не все, кто болеет и умирает, зараженные именно индийским вариантом. В Индии превалирует британский вариант.

Трудно сказать, является ли индийский вариант более контагиозным, чем британский. Считается, что существенной разницы нет. В то же время, считается, что упомянутая 452 мутация, которая есть в индийском варианте и которую впервые обнаружили в Калифорнии, является на 20% более контагиозной. Однако мутация 501 в британском варианте на 50-70% более контагиозная.

Другая важная мутация 484, которая есть в индийском варианте, а также в южноафриканском и бразильском - ее еще называют такой, которая хуже поддается действию вакцин. Этой мутации сначала не было в британском, но потом она также появилась. Она, в самом деле, хуже реагирует на прививки. Но все равно реагирует, то есть все равно нужно вакцинироваться. Хорошая новость в том, что китайская вакцина Coronavaс, которая есть в Украине и которую сейчас начали массово использовать в Бразилии, продемонстрировала очень хорошую эффективность от тамошнего варианта.

Комиссаренко для РБК-Украина