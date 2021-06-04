Индийский штамм COVID-19 может проникнуть из Турции. Вспышка будет после сезона отпусков

В мире продолжается распространение индийского штамма COVID-19, но в Украине его еще не фиксировали. Тем не менее если он все-таки попадет в страну, то возможна новая волна заболеваемости.

О том, откуда индийский штамм может попасть в Украину и когда ждать новой вспышки, в комментарии РБК-Украина рассказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита.

Мы видим, что вирус мутирует достаточно интенсивно и появляются новые варианты, которые могут стать проблематичными. Таким является индийский вариант. Эпидемическая ситуация в Украине будет, среди прочего, зависеть от того, получит ли он массовое распространение на территории страны.

Нужно обратить внимание, что летом есть такой риск из-за того, что немало украинцев отправится в Турцию. Как известно, между Украиной и Турцией было принято двустороннее решение не требовать от граждан ПЦР-тесты при въезде в страну. Потенциально индийский вариант может оттуда попасть в нашу страну. Думаю, сейчас очень важно усилить контроль на границе, попытаться ввести, если не тестирование, то хотя бы скрининг.

Если в июне не будет роста заболеваемости, то, вероятней всего, он будет уже с конца сентября, когда люди вернутся из отпусков и, опять же, могут завезти в Украину какой-нибудь новый штамм. К осени циркуляция вируса, наверное, будет ограничена в развитых государствах. Но многие страны со средним и низким уровнем развития еще не будут иметь доступа к массовой вакцинации. Поэтому распространение вируса там будет продолжаться. Пример - Южная Америка, где сейчас зима. Там вирус интенсивно циркулирует.

Многое зависит также от того, с каким успехом Украина будет вводить паспорта вакцинации. Предварительно их хотят ввести с июля. Но их реализация пока недостаточно ясна.

Может ли в перспективе появиться какой-то украинский штамм? Это нельзя исключать, но это возможно, если в стране будет наблюдаться достаточно активное заражение и передача вируса. Сейчас у нас происходит падение заболеваемости, но все равно ежедневно регистрируют тысячи случаев коронавирусной инфекции. Поэтому нужен тщательный мониторинг и секвенирование образцов вируса в Украине.

Сейчас сложно делать какие-то прогнозы насчет того, сможет ли вакцинация украинцев сбить эпидемию в осенне-зимний период. Если исходить из традиционной эпидемиологии, она может дать эффект, если ею охватить минимум 60% населения. Даже если новому министру здравоохранения удастся выполнить свое обещание привить за лето 5 млн, то это точно не 60%.

Это вряд ли сможет повлиять на распространение коронавирусной инфекции осенью, но это уже будет прогрессом. Важно также, какие именно группы будут к тому времени охвачены вакцинацией.

Владимир Курпита, для РБК-Украина