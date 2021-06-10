Инфекционист о COVID в Украине: закончилась не волна, а третий пик

Если люди выбираются на улицу, с одной стороны риска нет. С другой стороны, если никто не придерживается физической дистанции - этот риск есть. У COVID все-таки отмечается определенная сезонность, как ОРЗ. В прошлом году мы этого не заметили, и наоборот думали, что сезонности нет, потому что у нас тестирование было практически на нуле. На сегодняшний день заболеваемость действительно спала, но обращаю ваше внимание, что нельзя говорить, что волна закончилась. Это закончился третий пик первой волны.

Волна заканчивается только тогда, когда на территории всей страны начинают регистрировать единичные случаи. А если мы регистрируем по официальным данным полторы, тысячу, это не так уж мало ежедневно. Это огромное количество людей.

Мы видим, что сейчас происходит с инфекционными стационарами. Мы с нашими международными партнерами ВОЗ, ЮНИСЕФ их подготавливали, достаточно много туда вложили информации, сделали программы по инфекционному контролю. Международные партнеры обеспечили их необходимыми расходниками.

И теперь инфекционные стационары прекратили финансироваться. Потому что требование пошло якобы от Нацслужбы здоровья, что принимать ковидных пациентов могут только многопрофильные клиники. Но это даже с точки зрения ВОЗ большая глупость, потому что ВОЗ наоборот рекомендует сфокусировать внимание на отдельно стоящих инфекционных стационарах, которые будут принимать ковидных пациентов. А не пускать их в общий поток. Но это опять-таки за лето буквально приведет к катастрофе, потому что осенью у нас будет очередной пик COVID-19.

Андрей Александрин, для РБК-Украина