Инфицированный "Дельтой" может заразить от одного до ста человек

Больной, инфицированный "Дельта" штаммом, может заражать от одного до сотни человек - в зависимости от того, с каким количеством людей он контактирует.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала вирусолог, доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины" Алла Мироненко.

К примеру, если больной находится в зале с работающей вентиляцией, то инфекция будет разноситься по всему помещению, и те кто еще не болел, окажутся подвержены риску заражения. Так как "Дельта" штамм легче передается, и ему нужно меньше времени для контакта, чем его предыдущей "уханьской" разновидности, достаточно всего нескольких минут общения, чтобы человек заразился.

Кроме того, инкубационный период "Дельта" штамма по сравнению с первичным, всего 1-3 дня, максимум 4. В итоге, быстрее увеличивается количество больных, поскольку раньше обнаруживаются клинические проявления - не через 10 дней и не через две недели, а именно 3-4 дня. У "британского" штамма, который вызвал у нас волну весной, инкубационный период составлял тоже три дня. Вирусы постоянно меняются.

В Украине растет количество больных потому что многие люди, которые сидели закрытые и никуда не выходили и поэтому не болели, сейчас активно стали общаться. Ведь уже нет таких жестких ограничений, в итоге появился большой риск быть инфицированными и заболеть. Тем, которые переболели осенью в первую волну или весной - во вторую, уже не страшно сейчас заразиться, потому что у них появился базовый иммунитет, который также называется грунт-иммунитет.

Неправильно, что прививки у нас совершенно бессистемно делаются всем тем, кто хочет, независимо от того был у человека COVID или нет. Необходимо вакцинировать только тех, кто не инфицировался коронавирусом. И крайне важно приложить усилия, чтобы убедить тех, кто еще не болел. А у нас жесткие меры и прививаются те, которые переболели, но это не создает дополнительную иммунную прослойку, поскольку организм тех, кто переборол COVID, уже обучен к сопротивлению против этого вируса. Неважно, есть антитела или нет, они не заболеют, а те, кто не болели - вполне вероятно.

Поскольку сейчас циркулирует "Дельта", то вероятность заразиться этим штаммом больше, чем другими.

Алла Мироненко, специально для РБК-Украина