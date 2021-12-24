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Минздраву рекомендовали обеспечить ревакцинацию для людей от 60 лет

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 15:49
Минздраву рекомендовали обеспечить ревакцинацию для людей от 60 лет Фото: Минздраву рекомендовали обеспечить ревакцинацию для людей от 60 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Федор Лапий, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) 23 декабря провела очередное заседание, на котором приняла рекомендацию Министерству здравоохранения обеспечить ревакцинацию для людей от 60 лет.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Мы рекомендуем вводить бустерную дозу для этой возрастной категории через шесть месяцев после второй прививки.

Дальше эта рекомендация будет вынесена на рассмотрение оперативного штаба Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям. Обычно мы проводим его по пятницам, но сегодня его не было. Скорее всего, он пройдет уже в последних числах декабря, перед Новым годом, возможно, 28-29 декабря.

У НТГЭИ есть еще три дня на обработку и внесение поправок в наши рекомендации, дальше мы представляем их на штабе. Штаб за них голосует, а потом Министерство вводит в действие своим указом.

Напомню, что у нас уже есть решение о дополнительной дозе (с интервалом от 28 до трех месяцев после введения второй дозы) для иммунокомпрометированных людей. Минздрав уже подписал указ 22 декабря о ревакцинации для медицинских работников и для сотрудников домов интернатного типа.

На своем заседании 18 декабря НТГЭИ также приняла рекомендацию сделать доступной дополнительную или бустерную дозу для тех, кто выезжает заграницу – туда, где есть такое требование.

Что касается ревакцинации всех остальных категорий населения – мы решили пока ее отложить. Должна быть поэтапность и приоритизация введения третьих доз.

Лапий для РБК-Украина

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