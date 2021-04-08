Необходимо до шести недель, чтобы COVID-заболеваемость в "красных" зонах пошла на спад

Если потребуются дополнительные кровати с подведенным кислородом, еще больше, чем есть в наличии, конечно надо ставить вопрос о развертывании мобильных госпиталей. Конечно, не можем оставить больных без оказания медицинской помощи, и уже сегодня нужно думать о каких-то дополнительных возможностях развертывания таких кроватей.

По росту уровня смертности от COVID - здесь в зависимости от региона. В некоторых регионах, например, в западных, где уже несколько недель придерживаются ограничительных мер, локдауна, ситуация более-менее стабилизируется. Я не говорю, что уменьшается как-то кардинально, но стабилизируется и имеет такую ​​тенденцию к уменьшению заболеваемости, в том числе и смертности.

Но надо понимать, что количество смертельных случаев зависит от того, сколько у нас тяжелых случаев. Есть такое определенное соотношение: чем больше больных, тем больше тяжелых форм, и дальше в этой цепочке чем больше тяжелых, тем больше смертей. Если будет расти общая заболеваемость, в том числе с тяжелыми формами, то может расти и количество, к сожалению, смертельных случаев.

По поводу стабилизации ситуации с заболеваемостью после 16 апреля - у нас некоторые регионы еще не вошли в "красную" зону, а некоторые уже, возможно, будут выходить, опять же западные регионы, в которых уже 2-3 недели продолжаются ограничительные мероприятия. До 16 апреля определенные регионы уже выйдут из этой ситуации, но не исключено, что те регионы, которые еще не вошли в "красную" зону, могут зайти. Потому что в тех регионах не такие жесткие ограничительные меры, а вирус есть, он активно распространяется среди людей. И не исключено, что эти регионы войдут.

Если они войдут где-то сегодня-завтра, то конечно до 16 апреля там ситуация отнюдь не стабилизируется. В тех регионах, которые на этой неделе вошли в "красную" зону, до 16 апреля также нельзя гарантировать их выход. Потому что по крайней мере две, а то и три недели нужны, чтобы ситуация хотя бы стабилизировалась. Лучше, чтобы это было три-четыре недели. А пять-шесть недель нужно, чтобы заболеваемость уже начала снижаться.

Сколько продлится локдаун в Киеве, также зависит от многих составляющих. Для того чтобы при соблюдении всех необходимых мер ситуация стабилизировалась, нужен двойной инкубационный период. Инкубационный период, мы знаем, две недели. То есть, для стабилизации нужно хотя бы три-четыре недели. Это для стабилизации. При условии, что эти меры будут соблюдаться, все. С одной стороны люди должны придерживаться всех этих мер, которые им выписаны, а с другой стороны - заведения, которым запрещено работать, и они не должны работать, заведения, которым разрешено работать, но при определенных условиях. Если всего этого будут придерживаться, чего, к сожалению, у нас пока нет, то можем говорить, что нужно три-четыре недели.

Вместе с тем мы понимаем, что именно через этот период будет у нас целый ряд праздников, Пасха, майские, поэтому это может наложиться. Если ситуация начнет стабилизироваться, и люди на праздники нарушат все эти необходимые меры, то может ситуация с карантином снова немного продлиться.

Людмила Мухарская, для РБК-Украина