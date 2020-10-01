Нужно готовиться к росту заболеваемости COVID-19 до 9000 случаев в сутки

Украинский офис Всемирной организации здравоохранения прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 в стране вплоть до 9000 новых случаев в сутки. О том, почему не стоит недооценивать заявление ВОЗ, рассказала заслуженный врач Украины, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии РБК-Украина.

Было бы интересно услышать, по какому прогнозу и по какой модели в ВОЗ посчитали это число - 9 тысяч. Если они вывели такое количество, возможно, они и проанализировали, насколько наша система здравоохранения выдержит такую нагрузку.

Думаю, нет оснований считать, что так не будет. Мы видим, что ситуация развивается очень стремительно. Единственное, если мы направим усилия на то, чтобы этот сценарий предотвратить, то, возможно, мы все же не придем к такому суточному количеству подтвержденных больных. А для этого нужно соблюдать все противоэпидемические мероприятия.

Сегодня разрешено функционировать всем субъектам хозяйствования. К тому же в этот период года, когда люди вернулись с отпусков, дети пошли в школу, происходит обмен разными возбудителями - как бактериальными, так и вирусными. Поэтому ежегодно в этот период может фиксироваться рост заболеваемости.

Выдержит ли наша медицинская система - сказать сложно. В любом случае нужно готовиться к такому развитию событий: продумать, какие медучреждения можно перепрофилировать. Если их не хватит, то нужно думать, в каких учреждениях можно открыть временные больницы для пациентов с COVID-19. Возможно, нужно делать модульные больницы, но в таком случае нужно думать, где набрать медработников и медсестер, где взять оборудование и тест-системы.

Людмила Мухарская, для РБК-Украина