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Почему и как появляются новые варианты коронавируса

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Пятница 03 декабря 2021 17:07
Почему и как появляются новые варианты коронавируса Фото: почему мутирует коронавирус (Getty Images)
Автор: Владимир Широбоков, микробиолог, вирусолог

Коронавирус, как и другие вирусы, имеет способность мутировать. Это может происходить в организме человека со слабой иммунной системой и помогает вирусу выжить.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал академик НАНУ и НАМНУ профессор, вирусолог и микробиолог Владимир Широбоков.

Коронавирусы уже давно известны миру, в том числе как возбудители инфекций у человека с 1968 года. Они интересны тем, что у них есть генетическая особенность. У них считывание информации идет с мРНК (она же иРНК) и она все время меняется. Поэтому их и относят к нидовирусам (нидо от лат. - гнездо).

Ничего неожиданного в изменении генетической информации этого вируса нет. Каждый вирус выживает по-своему. Как и любая живая система, он должен меняться, мутировать, чтобы выжить. Это главная стратегия у нидовирусов, у коронавирусов - они меняются за счет ошибок считывания.

В штамме "Омикрон" есть очень много изменений, 32 мутации - только в спайковом белке S, который ответственный за соединение и проникновение в наши клетки. Это гораздо больше чем у дельта-варианте. Пока неизвестно, воздействуют ли на этот вариант антитела, которые работают против S-белка вируса. Будут ли эффективны те антитела, которые выработались против предыдущих штаммов. Пока что есть предположение, что да.

Мутанты могут зарождаться в организме людей, у которых снижена иммунная реактивность. Сегодня считается так, что "Дельта" появился у человека с нарушением иммунного ответа. Эти люди не отвечают адекватно на антигенные раздражения - речь идет об иммунодефицитных или иммуносупрессивных пациентах. Я полагаю, что такое могло произойти и в случае с "Омикроном".

Каждый вирус пытается выживать. Но в конце концов возбудитель и хозяин стремятся приспособиться друг к другу - это занимает какое-то время. Так же будет и для коронавирусов. Думаю, он станет таким же, как и вирус гриппа - сезонным. Вероятно, нам придется реагировать на него так же, как и на вирус гриппа - каждый год иммунизироваться, потому что он продолжит мутировать и меняться, как и вирус гриппа.

Ведь первый SARS-CoV также никуда не исчез: около 14% респираторных инфекций, которые есть сегодня - это коронавирусные инфекции. Но он не приводит к тяжелым течениям, потому что система уже приспособлена. Теперь они стали сезонными респираторными инфекциями.

Владимир Широбоков, для РБК-Украина

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