Потенциал желающих иссяк. Тысяча гривен вряд ли повысит уровень вакцинации

Сомневаюсь, что тысяча гривен, которую обещают вакцинированным, поможет увеличить количество желающих. Хотя сама по себе инициатива неплохая, независимо от того, от кого она идет.

Станет ли это причиной, когда люди пенсионного возраста, которые в первую очередь должны быть вакцинированы против COVID-19, откликнутся? Честно говоря, сомневаюсь, что это для них станет решающим. Хотя, возможно, для кого-то это и будет какой-то определенной суммой. Но вопрос, как эти средства будут выдаваться. Насколько я понял, речь идет о том, что их можно обменять на билеты в театр или спортзалы. Речь не идет о получении тысячи гривен на руки.

Подобные инициативы были уже и раньше на уровне местных органов власти, амбулаторий, предприятий. Была, например инициатива по лотереям, в которой люди участвовали. Это было в тот период, когда еще не применялись методы кнута с помощью ограничения передвижения. Это было, когда люди не против вакцинироваться. Некоторые предприятия объявляли конкурс на 50 тысяч гривен в лотерею. Когда люди в целом не против, а есть еще и возможность принять участие в розыгрыше от бутылки шампанского до финансового выигрыша, то почему и нет.

Я думаю, что 50% взрослого населения по крайней мере одной дозой до конца года может быть вакцинировано. Хотя осталось времени не так много. Сначала был исчерпан потенциал тех, кто сознательно желал вакцинироваться, когда стояли очереди. Но эти очереди быстро иссякли за несколько выходных. Потом же пункты прививок стояли пустые. Уже когда начались ограничения в школах, ограничения, связанные с передвижением, тогда мы увидели очереди, но все равно этот потенциал иссяк. Уже видим, что люди не приходят на вторую дозу вакцины.

Те, кто пошли сейчас на вакцинацию, для них аргументом не были какие-то логические доводы, а то, что есть ограничения для передвижения. Вряд ли инициатива (о тысяче гривен, - ред.) сильно простимулирует людей. Сейчас идет стабилизация заболеваемости COVID-19. Мы будем видеть смертельные случаи, возможно, еще кто-то подумает и изменит решение.