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Прививки от гриппа и коронавируса можно сочетать, но по интервалу есть вопросы

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Украина, Вторник 12 октября 2021 16:16
Прививки от гриппа и коронавируса можно сочетать, но по интервалу есть вопросы Фото: можно ли совмещать прививки от COVID и гриппа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог

В Украине скоро начнется эпидсезон гриппа, который снова наложится на осенне-зимний сезон коронавируса, поэтому у граждан может возникнуть вопрос, а можно ли совмещать вакцины от этих двух инфекций. Эксперты говорят, что да, но есть вопросы к интервалу между прививками.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины, экс-заместитель главного санврача, глава правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.

Сочетать прививки от гриппа и коронавируса можно. Однако экспертные мнения на этот счет разнятся. Некоторые эксперты говорят, что можно делать две прививки сразу, а некоторые говорят, что нужно выдержать определенный период между прививками от разных инфекций.

Поэтому здесь нужно, чтобы была официальная юридическая позиция по этому вопросу, зафиксированная в нормативных документах Министерства здравоохранения. Потому что, если каждый врач или эксперт будет отталкиваться от своего понимания, то будут разные подходы, а они должны быть одинаковые, должен быть определенный протокол.

Можно делать и ту, и ту прививку, а вот через какой период - здесь нужно разъяснение от Министерства здравоохранения. Если человек хочет сделать прививку, то он в любом случае обращается к своему врачу или вакцинальным кабинетам. И там должны сказать, когда можно получить прививку от гриппа, если уже есть прививка от COVID.

Людмила Мухарская, для РБК-Украина

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