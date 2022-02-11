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Штамм "Омикрон" может уклоняться от тестирования на COVID, - эксперт

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Днепр, Пятница 11 февраля 2022 17:27
Штамм "Омикрон" может уклоняться от тестирования на COVID, - эксперт Фото: "Омикрон" может уклоняться от тестирования на COVID (Getty Images)
Автор: Дмитрий Степанский, доктор медицинский наук

"Омикрон" может уходить от нашей иммунной защиты и уклоняться от диагностических тестов. Но если мы говорим о ПЦР-тестировании, то этот метод более стабильный. По статистике, он не пропускает "Омикрон".

Об этом РБК-Украина рассказал доктор медицинский наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии и эпидемиологии Днепропетровской медицинской академии Минздрава Украины Дмитрий Степанский.

Есть публикации, что некоторые быстрые тесты, в основном - антигенные, могут пропускать "Омикрон" даже в симптоматической фазе, когда вирус уже выделяется в окружающую среду. Но подчеркну, что речь идет только о некоторых антигенных тестах и некоторых производителях.

ПЦР-тестирование направлено на поиск более стабильных участков генома вируса. Когда мы проводим ПЦР-исследование, то обязательно берем мазок из носоглотки. Из ротоглотки - это уже если есть такая возможность и ресурсы. Есть данные о том, что "Омикрон" инфицирует ткани верхних дыхательных путей. Он более интенсивно и быстрее размножается именно в верхних дыхательных путях.

И это, прежде всего, дает ему преимущество для передачи, независимо от иммунного отклонения (подавление какого-либо из проявлений иммунного ответа, иммуносупрессия, - ред.). И, конечно же, место, из которого нужно брать такой мазок - это носоглотка.

Что касается экспресс-тестов, когда берется кровь - это тесты на выявление иммуноглобулинов. Это белки - антитела, которые вырабатывает организм в ответ на вирус или какой-либо другой возбудитель. Этот тест будет указывать на то, что организм уже контактировал с вирусом. То есть это, скорее, ретроспективная диагностика. Если проводить диагностику человека, который возможно заражен - для этого лучше подходят ПЦР-тесты и антиген-тесты.

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