Стало известно, какие вакцины от коронавируса можно смешивать в Украине

В Украине разрешили комбинировать вакцины от коронавируса при проведении иммунизации. Однако смешивать можно лишь определенные препараты, а также лишь в определенных случаях.

Об этом РБК-Украина рассказал иммунолог и глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве, член оперативного штаба Минздрава по вопросам вакцинации Федор Лапий.

Стоит прояснить, поскольку вопрос является актуальным и много есть запросов. Некоторые страны получили неприятности, когда прекратили использование вакцины от AstraZeneca для определенных возрастных категорий, потому что автоматически возник вопрос, а что же делать со второй дозой вакцины? В частности, как это было в Германии. Это стало поводом для экстренных исследований, предварительные результаты которых были получены в Германии, Британии, в Испании. Некоторые страны приняли такие смешанные схемы и даже их одобрили как полноценные, если прибывает к ним иностранец, вакцинированный по такой смешанной схеме.

Соответственно, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики, которую я возглавляю, провела заседание в среду и рассматривала этот вопрос. Сегодня на штабе в Министерстве здравоохранения уже утвердили позицию НТГЭИ для того, чтобы дальше двигаться.

В Украине по состоянию на сегодня приняли следующее:

если лицо вакцинировано первой дозой мРНК - это Pfizer/BioNTech , то во вторую дозу нужно делать вакциной от Pfizer/BioNTech ;

, то во вторую дозу нужно делать вакциной от ; если неизвестно , чем делали первую дозу, или лицо вакцинировано мРНК вакциной от компании Moderna , то вторая доза вводится вакциной от Pfizer/BioNTech ;

, чем делали первую дозу, или лицо вакцинировано мРНК вакциной от компании , то вторая доза вводится вакциной от ; если человек вакцинирован первой дозой от AstraZeneca, то оптимально, чтобы и вторая доза была от AstraZeneca.

Но, если после первой дозы AstraZeneca были зафиксированы тромбозы (венозные или артериальные) или было тяжелое неблагоприятное событие (например, аллергическая реакция), или третий вариант - когда мы видим, что есть дефицит вакцины от AstraZeneca, тогда мы используем вторую дозу вакцины на платформе мРНК, то есть Pfizer/BioNTech.

Все спрашивают о CoronaVac. Дело в том, что мы принимаем решения, исходя из исследований, которые уже имеют промежуточные результаты. Такие исследования существуют для комбинации AstraZeneca и Pfizer/BioNTech, но мы не знаем об исследованиях для комбинации CoronaVac и других вакцин.

Федор Лапий, для РБК-Украина