Украина может начать вакцинацию от COVID-19 в середине 2021

Все больше мировых фармацевтических компаний заявляют о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса. Украина, в свою очередь, уже заявила о будущих поставках. О том, сколько продлится эпидемия COVID-19, когда в Украине начнется вакцинация и насколько эффективными будут прививки в комментарии РБК-Украина рассказал директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

То, сколько продлится эпидемия, зависит от того, как будет вести себя вирус, какие у него будут происходить мутации. Очень хотелось бы, чтобы мутации привели к тому, чтобы он вообще погиб или хотя бы стал значительно менее контагиозным, или значительно менее летальным. Но, к сожалению, он может стать еще более летальным и еще более контагиозным.

Что касается повторного заражения, в мире действительно описано более 20 случаев реинфекции. Это подтверждено при сравнении структуры генома (их секвенированием) вирусов, которые заражали людей - сначала и повторно. Но все же настоящих повторных заражений было не так много. Во-вторых, первое заболевание вызывает иммунный ответ у людей, и поэтому повторное заболевание должно быть значительно менее тяжелым, чем первое.

Что настораживает: предполагается, что первое заболевание, повлекшее иммунный ответ, чисто теоретически иногда может навредить во время повторного заражения за счет так называемого "антитело-зависимого усиления". Но оно встречается редко и сейчас рассматривается только по аналогии с некоторыми другими инфекционными заболеваниями, когда такое явление встречается.

Думаю, что мы будем прощаться с этим коронавируса тогда, когда будет проведена эффективная вакцинация большинства (более 70%) населения планеты. Уже есть эффективные прототипы и образцы вакцин, которые заканчивают третью фазу клинических испытаний. Но вакцинация начнется только в конце этого года и то - в ограниченном количестве (наверное, десятки миллионов доз).

Вероятно, в Украине она начнется в конце второго квартала, примерно в середине следующего года, но закончится в конце следующего года. Думаю, что вакцины заработают, и в конце концов вирусная инфекция пойдет на спад, начиная с 2022 года.

По данным, которые получили ученые, иммунный ответ на этот вирус может быть разным и по силе, и по продолжительности. Различные научные коллективы дают разные цифры. Однако большинство все же считает, что иммунитет есть и будет и гуморальным (то есть за счет существования противовирусных антител), и клеточным (за счет иммунных лимфоцитов), а также будет относительно достаточно устойчивым.

Иммунитет от первого SARS и MERS держался ориентировочно два-три года. От коронавирусных инфекций, которые вызывают у нас острые респираторные заболевания и которые являются особенно патогенными для людей, иммунитет, как правило, держится несколько месяцев, до года.

Мутации, которые сейчас происходят в этом коронавирусе - SARS-CoV-2, не касаются его шиповидного (шипоподобного) протеина - спайк протеина, который играет важнейшую роль в связывании вируса с клетками-мишенями человека и против которого направлено ​​большинство вакцин. Поэтому я считаю, и так считает большинство ученых, создаваемые сейчас вакцины все же будут работать не менее одного года.

Сергей Комиссаренко, для РБК-Украина