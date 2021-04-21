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В Украине осенью будет четвертая волна коронавируса

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 18:20
В Украине осенью будет четвертая волна коронавируса Фото: в Украине будет новая волна коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Виноград, профессор, доктор медицинских наук

В Украине будет новая волна коронавируса. Эпидемиолог прогнозирует, что уже осенью в стране будет четвертая волна COVID-19.

Об этом рассказала РБК-Украина эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград.

В Украине повысилось количество смертельных случаев от COVID-19 из-за особенностей ряда штаммов коронавируса, которые предусматривают высшую летальность от этой болезни. Собственно эти штаммы COVID-19 распространены в Украине, а также в других странах мира.

Такая ситуация со смертельными случаями - это закономерное явление, которое наблюдалось во всех государствах, куда заходят такого рода штаммы коронавируса.

Кроме этого, ожидается, что в Украине будет четвертая волна коронавируса. Поскольку не все страны успеют сделать вакцинацию от COVID-19 и тем самым сдержать распространение этого вируса. Четвертая волна коронавируса в Украине обязательно будет осенью.

Наталья Виноград для РБК-Украина

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