Вакцина от коронавируса может появиться в Украине через год

На сегодня по всему миру в разработке находятся сотни вакцин от COVID-19. О том, когда появится первая вакцина от коронавируса в нашей стране, рассказал руководитель украинского офиса Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт в комментарии РБК-Украина.

По состоянию на 3 октября, мы имеем более 200 вакцин-кандидатов на различных стадиях разработки, включая 42 вакцины на этапе клинических исследований. В настоящее время среди них менее 10 вакцин находятся на третьем этапе клинических испытаний (когда проверяется не только безопасность вакцины, но и ее эффективность в преодолении болезней). Результаты третьего этапа клинических испытаний будут доступны, предварительно, до конца 2020 года.

Если появится безопасная и эффективная вакцина к этому времени, примерно 6 месяцев может потребоваться для завершения ее лицензирования и увеличение масштабов производства. Итак, если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах - членах COVAX * - начиная со второй половины 2021 для групп высокого риска.

На глобальном уровне, такими группами являются: медицинские работники, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. Кроме этого, страны могут принимать собственное решение относительно групп риска на основе эпидемиологической ситуации в стране.

* Механизм COVAX, который возглавляют ВОЗ, CEPI и Gavi, поддерживает наращивание производственных возможностей и закупку поставок заранее. Наша цель - распространить два миллиарда вакцин по всему миру до конца 2021, но я предполагаю, что нас ждет огромная техническая и оперативная работа.

Ярно Хабихт, для РБК-Украина