Врач рассказала, как не перепутать грипп и коронавирус

С наступлением осени в Украине выросло число заболевших коронавирусом, однако к этой инфекции присоединится и сезонный грипп. Специалист объяснила, как не перепутать эти заболевания.

Выделить отдельные симптомы таких вирусных инфекций практически невозможно. В той или иной мере они будут пересекаться. Поэтому есть экспресс-тесты как на ковид, так и на грипп. Они есть в аптеке. Если есть сомнения по этому поводу, то это доступно.

Тем более это доступно в лабораториях, где вместо экспресс-тестов можно сдавать полноценные тесты, ПЦР-тесты. Точно также мы находим ковид и грипп.

Если вам важно, каким вирусом вы болеете, то нужно идти сдавать тесты. Есть лаборатории, где делают большой скрининг, который позволяет обнаружить N-ое количество вирусов. То есть, если вы не знаете, чем болеете, то вы делаете этот скрининг и он вам показывает, какой вирус обнаружен в вашем организме.

Покупая сертификат, человек обманывает государство, но не инфекцию

Лечение привитых и непривитых от коронавируса одинаковое. Все зависит от того, какая клиническая картина протекания заболевания. Если пациент не привит и болеет легко, или пациент привит и тоже болеет легко, то он не нуждается в лечении. При вирусных инфекциях в лечении нуждаются только осложнения, вызванные этой инфекцией.

Однако у привитых существенно меньше риски тяжело заболеть. Поддельный сертификат о вакцинации человек покупает для чего? Чтобы от него отстали. От него отстанут, но риск заболеть намного выше.

На сегодняшний день вся статистика по вакцинации говорит о том, что вакцины не защищают от возможности заболеть, но существенно снижают риски тяжелого протекания заболевания и смертельного исхода.

Поэтому, если человек не вакцинировался и не болел, и купил сертификат, то он обманул государство, но не обманул ситуацию. Он рискует заболеть тяжело.

Люди, которые перенесли инфекцию могут претендовать на то, что их организм выработал нужные компоненты для защиты, чтобы справиться с последующими заражениями.

Светлана Гук, для РБК-Украина