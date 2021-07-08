Вспышка "Дельта" штамма в Украине может произойти в конце отпускного сезона, - эпидемиолог

Первый - то, что в некоторых соседних странах этот вариант уже зафиксирован и активно распространяется. Кроме того, в Украине штамм уже подтвержден в отдельных случаях. А это значит, что он распространяется среди людей. И третий фактор - сейчас сняты практически все ограничения и не только внутри Украины. Люди активно путешествуют, учитывая отпускной сезон, ездят в другие страны, а потом возвращаются домой в Украину.

Кроме того, свойство штамма, как сообщают эксперты, в том числе и международные, в том что этот вирус активнее распространяется, чем те штаммы, которые были изначально. То есть - уханьский, британский... Все это говорит о том, что такое течение событий вполне возможно.

Любой штамм, который возник в другой стране, может попасть в Украину. Учитывая, что авиасообщение - это самый быстрый способ миграции - в Украину, в том числе, и из Украины в другие страны, то люди буквально "перемешиваются".

Возможно, вспышка случится в конце этого месяца, но еще более вероятно, она произойдет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми. А в сентябре все эти школьники пойдут на учебу. Миграционные потоки людей станут еще активнее в конце лета, поэтому вспышка "Дельта" реально возможна.