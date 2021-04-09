Южноафриканский штамм COVID хуже реагирует на вакцинацию, - биолог

В так называемом южноафриканском варианте коронавируса были обнаружены мутации, которых вначале не было в британском варианте. Он хуже реагирует на вакцинацию.

В так называемом южноафриканском варианте (B.1.351) коронавируса были обнаружены мутации, которых вначале не было в британском варианте. Хотя позже они появились и в британском. Речь идет о мутации в 484 позиции и в 417 позиции аминокислотного остатка. Они произошли в спайковом гликопротеине (S).

Эти дополнительные мутации в варианте B.1.351 стали еще более контагиозными, а протеин - более стабильным. Он лучше связывается с рецептором - ангиотензинпревращающим ферментом 2 - на поверхности клетки-хозяина. Сначала считалось, что этот вариант вдвое более заразный, но, возможно, даже больше чем в два раза. Он уже, как известно, появился в Украине. Южноафриканский штамм, кстати, очень напоминает бразильский.

Если этот вариант более контагиозный, то он заражает больше людей. Соответственно, больше людей болеет и, к сожалению, умирает. В этом коронавирусе мутации происходят редко в сравнении с другими вирусами. Например, в 3-4 раза реже, чем у вируса гриппа. Но эти мутации стабильны, передаются с вирусом от человека к человеку и поэтому очень быстро распространяются. Насчет того, насколько он более летальный, пока сложно сказать.

Этот вирус ведет себя более агрессивно, он вызывает более тяжелое течение болезни и поражает людей более молодого возраста. Хотя самая высокая летальность остается среди людей преклонного возраста (70+) и имеющих сопутствующие заболевания. В первую очередь, это болезни, связанные с почками, печенью или легкими, хроническая пневмония, болезни сердца и диабет.

Этот вирус также опасен тем, что он хуже реагирует на вакцинацию, но все же реагирует. В конце концов вакцинация способствует эволюционному давлению на вирус и в нем происходит больше мутаций. Но все равно те вакцины, которые сейчас есть в Украине, предотвращают развитие коронавирусной инфекции и тяжелое течение болезни. Поэтому вакцинироваться в любом случае нужно.

Сергей Комиссаренко, для РБК-Украина