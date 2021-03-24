Заболеваемость COVID-19 в Украине растет по двум причинам

В последнее время наблюдается рост заболеваемости коронавирусом в Украине , что уже привело к очередному локдауну в "красных зонах".

Есть несколько причин последнего роста заболеваемости COVID-19. Одна из них - в Украине обнаружили британский вариант вируса SARS-CoV-2, который характеризуется большей заразностью. Он лучше прикрепляется к клеткам.

Вторая причина - многие украинцы все же раньше еще не болели COVID-19. Чем больше людей болеет, тем больше у вируса шансов дальше передаваться.

Если учитывать то, что самый высокий объем заражений фиксировался в Западной Украине, это можно объяснить наличием определенных традиций и миграций. Нет сомнений, что мутированный вирус завезли в страну - иначе он бы сюда не попал. Многие украинцы вернулись на праздники из-за границы. У людей есть традиция по приезду в страну навещать родственников, посещать и принимать гостей.

То есть была активная коммуникация. И не стоит забывать о новогодних и рождественских праздниках. Плюс люди активно посещали религиозные мероприятия. Все это события, которые способствуют распространению вируса.

Что касается "Буковеля", то немало людей этой зимой решили отдохнуть на территории Украины. И не столько катание на лыжах на открытом воздухе давало почву для распространения вируса, сколько отдых и общение компаний в нелыжное время. То есть когда люди не катаются на лыжах, они идут в бары, пабы, рестораны, которых в "Буковеле" более чем достаточно. Конечно, кто-то приехал туда с COVID-19 и после общения началась передача вируса. Дальше люди разъехались в разные регионы.

Такая модель распространение вируса по стране имеет право на существование и ее трудно отрицать. Если вспомнить наших депутатов, которые первые заболели COVID-19, ситуация была похожей: компания отправилась отдыхать в Куршевель и оттуда приехали с SARS-CoV-2.

Федор Лапий, для РБК-Украина