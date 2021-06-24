Заразнее, агрессивнее и имеет необычные симптомы. Врач рассказал об опасности "Дельты"

Штамм коронавируса "Дельта" заразнее и агрессивнее, чем другие известные варианты вируса. Кроме того, этот штамм отличается необычными симптомами.

Опасность штамма "Дельта" состоит в том, что у него почти 100%-ая контагиозность. То есть при контакте с инфицированным этим вариантом гораздо более высокий риск заразиться.

Во-вторых, эти мутировавшие штаммы - "Дельта" и "Дельта плюс" чаще требуют госпитализации, то есть приводят к более тяжелому течению болезни примерно в 1,8 раз. К тому же инфицированные в полтора раза больше требуют лечения в отделениях интенсивной терапии.

Если никак не противодействовать распространению этого штамма, то мы достаточно быстро достигнем пикового количества новых случаев заражения. Тогда для медицинской системы это будет огромным вызовом - выдержать такую нагрузку.

Симптомы этого штамма разные. Исходя из данных в литературных источниках, можно выделить три варианта течения болезни. Первый - классический - с высокой температурой. Второй вариант - в виде кишечной инфекции, с диареей.

Третий - насморк, ринит, без температуры, но с таким же агрессивным иммунным ответом, как и при двух остальных вариантах течения. Опасность такого течения в том, что эти люди не отсиживаются дома, а активно передвигаются, передавая вирус.

Сейчас нужно закрывать границу с теми странами, где этот вариант вируса активно распространяется. Потенциально, я предполагаю, что через полтора месяца Украине может грозить локдаун. Если раньше мы допускали, что осенью нас может ждать новый карантин, то, боюсь, теперь это может произойти во второй половине лета из-за нового штамма и из-за того, что люди слишком сильно расслабились.

Сергей Дубров, для РБК-Украина