Ляшко рассказал, кто первый получит прививки вакциной Pfizer в Украине

Первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках COVAX, пойдут для прививок персонала и жильцов домов престарелых.

"Эти интернаты - это еще первый этап, который мы рассчитывали начать ещё в феврале. Но так как уже было предусмотрено логистическое планирование и чтобы не менять наши наработанные алгоритмы, мы решили вернутся к этой группе людей с этой же вакциной", - сказал Ляшко.

Дальше прививки препаратом от Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.