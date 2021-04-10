ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ляшко рассказал, кто первый получит прививки вакциной Pfizer в Украине

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 15:44
Ляшко рассказал, кто первый получит прививки вакциной Pfizer в Украине Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках COVAX, пойдут для прививок персонала и жильцов домов престарелых.

Об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Эти интернаты - это еще первый этап, который мы рассчитывали начать ещё в феврале. Но так как уже было предусмотрено логистическое планирование и чтобы не менять наши наработанные алгоритмы, мы решили вернутся к этой группе людей с этой же вакциной", - сказал Ляшко.

Дальше прививки препаратом от Pfizer получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.

Ранее глава Минздрава Степанов заявил, что первые поставки вакцины Pfizer в Украину ожидаются в течение мая-июня. Речь идет о поставках по прямому контракту на 10 млн доз.

Напомним, с начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19