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Почти 1 миллион украинцев ждут вакцинации от коронавируса второй дозой

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Пятница 28 мая 2021 10:12
Почти 1 миллион украинцев ждут вакцинации от коронавируса второй дозой Фото: в Украине ждут вторую дозу 999 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса первую прививку получили 999 072 людей. Две дозы вакцины получили 116 934 человека, которые завершили вакцинацию.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Так, за минувшие сутки прививки получили 16 293 человека. Первую дозу вкололи 6 883 людям, полностью иммунизированы - 9 410 человек.

По состоянию на 28 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.Как из

вестно, интервал между первой и второй дозой:

  • CoviShield - 12 недель (вторую прививку начали делать с 19 мая);
  • CoronaVac - 28 дней (вторая прививка - с 11 мая),
  • Pfizer-интервал 21 день (вторая прививка с 9 мая).

    Напомним, глава МИНЗДРАВА Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавирус в стране. Он намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.

    Также он говорил, что до конца лета вакцинирует 5 млн украинцев. Для этого нужно ежедневно делать по 100 тысяч прививок.

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