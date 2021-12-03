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Более 1 млн педагогов полностью вакцинировались от COVID: названы области-лидеры

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Украина, Пятница 03 декабря 2021 12:42
Более 1 млн педагогов полностью вакцинировались от COVID: названы области-лидеры Фото: более 1 млн педагогов полностью вакцинировались от COVID (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине прошли полный курс вакцинации от коронавируса более 1 миллиона работников образования. Таким образом, полный цикл прививки получили 86,8% педагогов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета в Telegram-канале.

По его словам, вторую дозу вакцинации сейчас ожидают еще более 102 тысяч педагогов, что составляет 8,6% от общего количества.

Лидеры области по темпам вакцинации педагогов

  • Днепропетровская область - 94,7%;
  • Сумская - 92,8%;
  • Черкасская - 92,7%;
  • Луганская - 92,6%;
  • Донецкая - 91,6%.

Количество сотрудников, получивших первую дозу COVID-вакцины по типам заведений:

  • учреждения дошкольного образования - 95,4%;
  • общей средней - 96,8%;
  • специализированной - 97,8%;
  • профессиональной и профессионально-технической - 96,1%;
  • профессионального передвищої - 93,3%;
  • высшей - 89,4%.

Глава МОН добавил, что по поводу сотрудников школ в стране - там по состоянию на сегодня 96,8% учителей уже получили по крайней мере первую дозу вакцины, а 89,6% - прошли полный цикл.

Напомним, в Украине невакцинированных от коронавируса работников образовательных учреждений не допускают к работе с 8 ноября.

Отметим, что украинцы, которым противопоказана вакцинация от коронавируса, смогут получить от семейного врача справку. Министерство здравоохранения утвердило соответствующую форму № 028-1 / о.

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