Более 1 млн педагогов полностью вакцинировались от COVID: названы области-лидеры
В Украине прошли полный курс вакцинации от коронавируса более 1 миллиона работников образования. Таким образом, полный цикл прививки получили 86,8% педагогов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета в Telegram-канале.
По его словам, вторую дозу вакцинации сейчас ожидают еще более 102 тысяч педагогов, что составляет 8,6% от общего количества.
Лидеры области по темпам вакцинации педагогов
- Днепропетровская область - 94,7%;
- Сумская - 92,8%;
- Черкасская - 92,7%;
- Луганская - 92,6%;
- Донецкая - 91,6%.
Количество сотрудников, получивших первую дозу COVID-вакцины по типам заведений:
- учреждения дошкольного образования - 95,4%;
- общей средней - 96,8%;
- специализированной - 97,8%;
- профессиональной и профессионально-технической - 96,1%;
- профессионального передвищої - 93,3%;
- высшей - 89,4%.
Глава МОН добавил, что по поводу сотрудников школ в стране - там по состоянию на сегодня 96,8% учителей уже получили по крайней мере первую дозу вакцины, а 89,6% - прошли полный цикл.
Напомним, в Украине невакцинированных от коронавируса работников образовательных учреждений не допускают к работе с 8 ноября.
Отметим, что украинцы, которым противопоказана вакцинация от коронавируса, смогут получить от семейного врача справку. Министерство здравоохранения утвердило соответствующую форму № 028-1 / о.