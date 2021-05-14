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За 10 недель до Олимпиады: в Японии расширяют действие чрезвычайного положения из-за COVID

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Пятница 14 мая 2021 15:08
За 10 недель до Олимпиады: в Японии расширяют действие чрезвычайного положения из-за COVID Фото: в Японии расширяют чрезвычайное положение (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Правительство Японии с пятницы, 14 мая, расширяет действие чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в стране. Ограничения будут касаться еще трех префектур.

Об этом пишет DW.

Чрезвычайное положение введут в префектурах Хоккайдо, Окаяма и Хиросима с 16 по 31 мая.

Кроме того, правительство также намерено распространить усиленные меры по борьбе с COVID-19 на три другие префектуры - Гумму, Исикаву и Кумамото.

В шести префектурах страны, в частности, в Токио и Осаке, уже введено чрезвычайное положение: ресторанам предписано воздержаться от продажи алкоголя и закрываться до 20 часов, а посещаемость концертов и спортивных игр ограничено пятью тысячами человек.

Полного локдауна в стране нет. Граждан призывают оставаться дома, а компании - предоставить работникам возможность работать дистанционно.

Напомним, местное население против проведения Олимпийских игр в стране. Так, была зарегистрирована онлайн-петиция с призывом к отмене Олимпиады. За несколько дней она набрала необходимые 200 тысяч подписей.

Ранее сообщалось, что города Японии отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх 2020 года, на фоне обострения ситуации с коронавирусом.

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