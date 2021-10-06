Уже 11 областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне, - Минздрав
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 6 октября 11 областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Отметим, что еще вчера неудовлетворительные показатели имели 8 регионов Украины, однако сегодня к ним присоединились еще три.
Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:
- Винницкая,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая.
В частности, во всех этих областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом (норма должна быть меньше, чем 75 на 100 тысяч населения). Наихудшая ситуация по этому показателю сейчас в Черновицкой области - 674, Харьковской - 465 и Запорожской - 409.
Кроме того, в большинстве из указанных регионов наблюдается "красный" уровень госпитализаций COVID-больных. Худшие показатели сейчас в Харьковской, Херсонской областях, где уровень составляет 76,6 и 70,8 на 100 тысяч населения соответственно. Хотя должно быть не более 60.
Вместе с тем в Донецкой и Запорожской области превышена норма загруженности кислородных COVID-коек. Этот показатель в данном регионе составляет 67,1% и 65,6% соответственно. Впрочем, разрешенная норма составляет до 65%.
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 12 662 новых случая коронавируса.