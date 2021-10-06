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Уже 11 областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне, - Минздрав

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Украина, Среда 06 октября 2021 09:09
Уже 11 областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне, - Минздрав Фото: 11 областей имеют показатели "оранжевой" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 6 октября 11 областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Отметим, что еще вчера неудовлетворительные показатели имели 8 регионов Украины, однако сегодня к ним присоединились еще три.

Так, к "оранжевой" зоне могут быть отнесены следующие области:

  • Винницкая,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая.

В частности, во всех этих областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом (норма должна быть меньше, чем 75 на 100 тысяч населения). Наихудшая ситуация по этому показателю сейчас в Черновицкой области - 674, Харьковской - 465 и Запорожской - 409.

Кроме того, в большинстве из указанных регионов наблюдается "красный" уровень госпитализаций COVID-больных. Худшие показатели сейчас в Харьковской, Херсонской областях, где уровень составляет 76,6 и 70,8 на 100 тысяч населения соответственно. Хотя должно быть не более 60.

Вместе с тем в Донецкой и Запорожской области превышена норма загруженности кислородных COVID-коек. Этот показатель в данном регионе составляет 67,1% и 65,6% соответственно. Впрочем, разрешенная норма составляет до 65%.

    Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 12 662 новых случая коронавируса.

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