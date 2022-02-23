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От 13 до 26 тысяч зараженных. НАН дала прогноз по COVID на начало марта

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Киев, Среда 23 февраля 2022 09:03
От 13 до 26 тысяч зараженных. НАН дала прогноз по COVID на начало марта Фото: НАН дала прогноз по COVID на начало марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Ученые дали прогноз по развитию пандемии коронавируса в Украине в начале марта. Ожидается, что количество суточных заражений будет колебаться от 13 до 26 тысяч инфицированных в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной академии наук (НАН).

По данным НАН, сейчас среднее количество новых выявлений в Украине составило до 24853 человек в день, а среднее количество летальных исходов составляет 240 смертей в день за последнюю неделю.

При этом, по прогнозам ученых, среднее количество новых случаев будет равно 23 799 (20 204-27 080), в течение недели 23 февраля - 1 марта 2022 года и 20076 (13 797-26 511) - в течение недели 2-8 марта 2022 года.

Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали сроки, когда в Украине могут отменить карантинные ограничения.

Добавим, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 25 062 человека.

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