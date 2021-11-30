В 15 областях Украины одной дозой вакцинировались уже более 40% взрослых, - KSE

Одной дозой вакцины привиты уже более 40% взрослых украинцев в 15 областях Украины. Вакцинация проводилась большей части регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.