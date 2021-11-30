В 15 областях Украины одной дозой вакцинировались уже более 40% взрослых, - KSE
Одной дозой вакцины привиты уже более 40% взрослых украинцев в 15 областях Украины. Вакцинация проводилась большей части регионов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.
"Уже 15 регионов Украины вакцинировали более 40% взрослого населения хотя бы одной дозой. Это уже больше половины регионов Украины", - рассказал он.
Стоит отметить, что во вторник, 30 ноября, в Киевской школе экономики заявили, что шесть областей готовы покинуть "красную" зону карантина. Решение по выходу регионов из "красной" зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЭБ и ЧС.
Напомним, Виктор Ляшко назвал дату, когда вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина.
Отметим, в "красной" зоне продолжает находиться более половины областей Украины.