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Почти 2 тысячи случаев COVID и 86 смертей за сутки, - статистика Минздрава

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Киев, Понедельник 10 января 2022 08:19
Почти 2 тысячи случаев COVID и 86 смертей за сутки, - статистика Минздрава Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 1969 человек. Больше всего новых заражений в Киеве и Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 1064 человека; летальных исходов - 86; выздоровели - 3 517 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 10 332 человека, методом ИФА - 908, экспресс-тестами - 13 043.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (398), Киевской (135), Львовской (130) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 704 442 человека; выздоровели - 3 514 786 человек; летальных случаев - 97 325.

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