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Более 270 тысяч: в Индии зафиксировали рекорд по числу случаев COVID за сутки

Новина українською → Индия, Понедельник 19 апреля 2021 10:12
Более 270 тысяч: в Индии зафиксировали рекорд по числу случаев COVID за сутки Фото: в Индии сложная ситуация с коронавирусом ( twitter.com/msisodia.)
Автор: Андрей Василюк

Ежедневные случаи инфицирования COVID-19 в Индии выросли до рекордных 273 810 в понедельник. Теперь общее количество случаев коронавирус приближается к США, которые больше всего в мире пострадали от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время больницы Индии борются с нехваткой больничных коек и запасов кислорода из-за большого наплыва пациентов. Количество смертей от COVID-19 за сутки возросло до рекордных 1619 и достигло 178 769 за все время пандемии.

При этом, несмотря на стремительное распространение инфекции, политики продолжают проводить массовые митинги по всей стране в преддверии выборов, отмечает агентство.

В социальных сетях люди жалуются на отсутствие коек, кислородных баллонов и лекарств.

Столица Индии Нью-Дели в воскресенье призвала федеральное правительство предоставить больше больничных коек для преодоления кризиса в области здравоохранения. Несколько основных рыночных ассоциаций в городе объявили, что будут оставлять свои рынки закрытыми до 25 апреля.

По состоянию на понедельник в Индии ввели почти 123,9 миллиона доз вакцин, хотя за вакцинацией на душу населения страна имеет низкий показатель.

Напомним, Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса. Ситуация в стране напряженная. Это может сказаться на поставках вакцин в другие страны.

В Нью-Дели столкнулись с нехваткой больничных коек и нехваткой кислорода для больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что Индия приостановила экспорт на лекарство от коронавируса. Это связано с тем, что сейчас эти лекарства необходимы населению Индии.

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