ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

По 30 тысяч случаев ежесуточно. В Украине прогнозируют рост COVID-заболеваемости

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 октября 2021 09:22
По 30 тысяч случаев ежесуточно. В Украине прогнозируют рост COVID-заболеваемости Фото: в Украине прогнозируют рост COVID-заболеваемости (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в ближайшее время ожидаются максимальные показатели заболеваемости коронавирусом. Прогнозируется, что за сутки будет фиксироваться по 30 тысяч новых заражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко в эфире "Украина 24".

"Ожидаем, что уже с этой недели увидим новые максимальные показатели. Если говорить о том, чего ожидать до конца 2021 года, то 30 тысяч выявленных случаев в сутки - это абсолютно реалистичный сценарий для Украины. Пиковая нагрузка будет выпадать на первую половину ноября", - рассказал Ганиченко.

По его словам, уже с этой недели регионы будут активнее входить в "красную" зону карантина, что будет давать дополнительное сдерживание и соответственно слом кривой заболеваемости.

"Есть две составляющие: первая - это нагрузка на систему здравоохранения, вторая - финансовая. Если говорить о первой, то мы ожидаем, что до 7 тысяч госпитализированных за сутки - это реалистичный сценарий", - отметил Ганиченко.

Эксперт пояснил, что сейчас Украина приближается к отметке в 5 тысяч COVID-госпитализированных в будний день.

"Если говорить о медицинских ресурсах, хватит ли нынешних коек с кислородом, реанимационных коек, то с такой нагрузкой, до 7 тысяч госпитализированных за сутки, с дополнительным выделением коек хотя бы до уровня, который был во время весенней волны, медицинская система в Украине должна выдержать", - подчеркнул Ганиченко.

Он также спрогнозировал, что до конца текущего года в Украине может быть до 92 тысяч смертей от коронавируса.

"Если говорить о смертности к концу 2021 года, то по разным сценариям мы ожидаем до 92 тысяч умерших - это цифра с самого начала пандемии. Максимальная суточная нагрузка может достигать до 50% больше, чем в предыдущую волну", - добавил Ганиченко.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 14 634 новых случая коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе