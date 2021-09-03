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Уже 4 млн украинцев полностью вакцинированы от коронавируса

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Пятница 03 сентября 2021 08:39
Уже 4 млн украинцев полностью вакцинированы от коронавируса Фото: в Украине полностью вакцинировали 4 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Более 4 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19. Всего проведено 9 510 965 прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, от начала вакцинальной кампании привито 5 498 951 человек, из них получили одну дозу - 5 498 949 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 012 016 людей

За прошедшие сутки, 2 сентября, 152 772 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированы - 105 946 человек.

Ранее эксперты рассказали, сколько может сохраняться иммунитет от COVID-вакцин.

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