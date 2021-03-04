ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В 43 странах Европы обнаружили "британский" штамм коронавируса

Новина українською → Женева, Четверг 04 марта 2021 20:44
В 43 странах Европы обнаружили "британский" штамм коронавируса Фото: девушка в маске (freepik)
Автор: РБК-Украина

В 43 странах Европы выявили "британский" штамм коронавируса. При этом "южноафриканский" штамм был обнаружен в 26 странах Европы.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге на брифинге.

"B.1.1.7, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, зафиксирован в 43 из 53 стран региона", - заявил он.

Что касается еще одной мутации коронавируса, известной под названием "P1", которая впервые была зафиксирована в Бразилии и Японии, то сейчас она уже в 15 европейских странах.

Клюге также сообщил, что на прошлой неделе в Европе было зафиксировано увеличение на 9% количества новых случаев заболевания COVID-19 - всего более 1 млн заражений.

"Мы наблюдаем вспышки в Центральной и Восточной Европе. Новые случаи также учащаются в ряде западноевропейских стран, где показатели и так уже были высокими", - заявил он.

Напомним, сегодня стало известно, что в Украине подтвердили новый штамм коронавируса. Новый штамм зафиксировали в одной из западных областей страны.

Добавим, что ученые из Южной Африки предполагают, что существуют антитела, которые могут предотвратить заражение другими вариантами COVID-19, циркулирующими в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус ВОЗ Коронавирус Европа
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19