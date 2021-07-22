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Более 50% взрослого населения ЕС полностью вакцинировались от COVID

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Четверг 22 июля 2021 16:44
Более 50% взрослого населения ЕС полностью вакцинировались от COVID Фото: Более 50% взрослого населения ЕС полностью вакцинировались от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

200 млн жителей Европейского союза получили обе дозы вакцины от коронавируса. Таким образом, более половины населения ЕС полностью вакцинированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"На сегодняшний день в Европейском союзе 200 миллионов человек полностью вакцинированы. Таким образом, 54,7% взрослых, полностью вакцинированы", - заявила представитель Европейской комиссии Дана Спинант.

Напомним, ЕС намерен в июле вакцинировать полностью 70% взрослого населения блока. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в Евросоюзе для этого достаточно вакцин.

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