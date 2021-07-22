Более 50% взрослого населения ЕС полностью вакцинировались от COVID
Фото: Более 50% взрослого населения ЕС полностью вакцинировались от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
200 млн жителей Европейского союза получили обе дозы вакцины от коронавируса. Таким образом, более половины населения ЕС полностью вакцинированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
"На сегодняшний день в Европейском союзе 200 миллионов человек полностью вакцинированы. Таким образом, 54,7% взрослых, полностью вакцинированы", - заявила представитель Европейской комиссии Дана Спинант.
Напомним, ЕС намерен в июле вакцинировать полностью 70% взрослого населения блока. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в Евросоюзе для этого достаточно вакцин.