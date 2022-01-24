Более 65 тысяч случаев COVID за сутки: Россия снова побила антирекорд по заболеваемости
Россия установила очередной официальный рекорд по числу случаев COVID-19 в сутки. По состоянию на 24 января в стране зарегистрировали более 65 тысяч инфицированных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс "Стопкоронавирус РФ" в Telegram.
Так, в понедельник РФ сообщила о новом рекордном числе случаев заболевания с начала пандемии. За 24 часа там зафиксировали 65 109 случаев. Днем ранее количество инфицированных было на уровне 63 205 случаев.
Также за минувшие сутки от вируса умерли 655 человек. А днем ранее - 679.
Предыдущий пик пандемии в России, по официальным данным, составил чуть более 40 000 случаев за сутки. Волна заболеваемости была в ноябре 2021 года.
Напомним, по состоянию на 23 января в России зафиксировали более 63 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.