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Более 65 тысяч случаев COVID за сутки: Россия снова побила антирекорд по заболеваемости

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Россия, Понедельник 24 января 2022 13:00
Более 65 тысяч случаев COVID за сутки: Россия снова побила антирекорд по заболеваемости Фото: в России снова рекорд по COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Россия установила очередной официальный рекорд по числу случаев COVID-19 в сутки. По состоянию на 24 января в стране зарегистрировали более 65 тысяч инфицированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс "Стопкоронавирус РФ" в Telegram.

Так, в понедельник РФ сообщила о новом рекордном числе случаев заболевания с начала пандемии. За 24 часа там зафиксировали 65 109 случаев. Днем ранее количество инфицированных было на уровне 63 205 случаев.

Также за минувшие сутки от вируса умерли 655 человек. А днем ранее - 679.

Предыдущий пик пандемии в России, по официальным данным, составил чуть более 40 000 случаев за сутки. Волна заболеваемости была в ноябре 2021 года.

Напомним, по состоянию на 23 января в России зафиксировали более 63 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

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