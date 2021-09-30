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Более 7 млн украинцев получили первую прививку от коронавируса

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Украина, Четверг 30 сентября 2021 08:54
Более 7 млн украинцев получили первую прививку от коронавируса Фото: более 7 млн украинцев получили первую прививку от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 000 533 человека. Всего в стране уже проведено более 12,6 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, за минувшие сутки вакцинировано против коронавируса 126 003 человека. Из которых первую дозу получили 73 816 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 52 187.

Так, вчера население вакцинировали:

  • 915 мобильных бригад,
  • 3 029 пунктов прививания;
  • 348 центров вакцинации.

Между тем, с начала вакцинальной кампании было привито 7 000 535 человек. Из которых полностью иммунизированы - 5 617 457.

В общем количестве в стране проведено 12 617 990 прививок.

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