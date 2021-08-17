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Более 80% умерших от коронавируса в Украине - это люди старше 60 лет, - Минздрав

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Киев, Вторник 17 августа 2021 17:14
Более 80% умерших от коронавируса в Украине - это люди старше 60 лет, - Минздрав Фото: в Украине более 80% умерших от коронавируса - люди старше 60 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Более 80% умерших от коронавируса в Украине - это люди старше 60 лет. Причем чем старше человек, тем выше риск смерти от COVID. Единственный способ защиты от инфекции - вакцинация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте старше 60 лет", - говорится в сообщении.

В Минздраве обратили внимание, что эти данные указывают на то, что пожилые люди находятся в наивысшей зоне риска от коронавируса. "Причем чем старше человек, тем выше этот риск", - уточнили в ведомстве.

По данным министерства, среди умерших от коронавируса доля людей в возрасте 60-69 лет составляет 29% (15 533 человека), а в возрасте свыше 70лет - 52% (28 033).

"Единственный способ защитить себя от тяжелых последствий и смерти от COVID-19 - это вакцинация", - добавили в Минздраве, напомнив, что вакцинация от коронавируса в Украине бесплатная и добровольная.

Напомним, эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается - критическое положение с коронавирусом наблюдается уже в 16 регионах.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки подтверждено 890 случаев заражения коронавирусом.

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