Адаптивный карантин 2.0. Украину поделят на зоны, но по-новому: как

Адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны намерены вернуть до 18 февраля. Всю страну вновь поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны, но принцип разделения будет новым.

Подробнее о том, каким будет адаптивный карантин в 2021 году - в материале РБК-Украина.

Новые зоны адаптивного карантина

Введение адаптивного карантина в Украине с разделением на зоны Кабмин планирует рассмотреть уже на этой неделе. Как сообщил главный санврач Виктор Ляшко, решение о возвращении к адаптивному карантину правительство должно принять до 18 февраля.

Украину вновь разделят на четыре зоны. При разделении, будут учитывать такие показатели:

загруженность больниц - более 65%;

менее 300 ПЦР-тестов за 7 дней на 100 тыс. населения;

более 60 госпитализированных с подтверждением или подозрением COVID за 7 дней на 100 тыс. населения;

коэффициент выявления случаев COVID методом ПЦР и тестированием на антиген - более 20%;

более 50% госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Зеленая зона предусматривает отмену всех ограничений.

Желтая зона предусматривает те ограничения, которые действуют на данный момент. Тогда как согласно предыдущему разделению, действующие ограничения соответствовали оранжевой зоне. После возвращения к адаптивному карантину вся Украина будет именно в желтой зоне.

Оранжевая зона будет вводиться при превышении одного из пяти показателей.

Красная зона с ограничениями как во время январского локдауна будет вводиться при превышении двух из пяти контрольных показателей.

Карантин в Украине продлят

Согласно решению Кабмина, карантин в Украине действует до 28 февраля. Однако, принимая такое решение, правительство оставило за собой право продлить ограничения.

По информации источника РБК-Украина в Минздраве, карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля.