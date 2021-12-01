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На админгранице с Крымом начали вакцинировать от COVID-19

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Среда 01 декабря 2021 15:45
На админгранице с Крымом начали вакцинировать от COVID-19 Фото: вакцинация стартовала на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" (Ivan Romano/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

На админгранице с оккупированным Крымом в пунктах пропуска "Чонгар" и "Каланчак" с 1 декабря началась вакцинация от COVID-19. Все желающие могут вакцинироваться официально признанными вакцинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"На КПВВ в Херсонской области - "Чонгар" и "Каланчак" сегодня начали работать пункты вакцинации. Теперь наши люди смогут привиться признанными в мире вакцинами от ковида прямо на КПВВ", - написала она.

На админгранице с Крымом начали вакцинировать от COVID-19Фото: Вакцинация на КПВВ в Херсонской области (https://www.facebook.com/vereschuk.iryna)

Верещук также поблагодарила за помощь главу Херсонской ОГА и его команду.

Напомним, Украина намерена запустить электрокары, которые будут возить людей от контрольных пунктов въезда выезда (КПВВ) на административной границе с оккупированным Крымом. Они будут довозить людей до сервисных зон.

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