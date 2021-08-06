Аэропорт во Львове стал новым центром вакцинации от коронавируса
С сегодняшнего дня в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого можно сделать прививку от коронавируса. Вакцинировать будут людей, у которых есть билеты на самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОГА.
Центр вакцинации в аэропорту открыли согласно решению Минздрава Украины относительно обеспечения безопасности лиц и увеличения количества провакцинированных.
Там будут использовать вакцину Pfizer и CoronaVac.
В перспективе Центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации.
Кроме того, во Львовской области функционирует 17 центров вакцинации населения.
По состоянию на 5 августа 2021 года в области провакцинировали 385 031 человека, из них 62 630 - в центрах вакцинации населения.
Ранее сообщалось, что во Львовской области обнаружили девять подозрений на "Дельта" - штамм коронавируса.