Акции Moderna взлетели на 12% после обещаний создать вакцину против "Омикрона"

На фоне обещаний компании Moderna создать вакцину против нового штамма COVID-19 "Омикрон" акции предприятия выросли на 12%. Ее рыночная капитализация составила 150 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

"В понедельник акции Moderna взлетели на 12%, в результате чего ее рыночная капитализация составила всего 150 млрд долларов", - пишет издание.

При этом эксперты остались в неведении относительно того, останутся ли действующие вакцины столь же эффективными.

"Нам нужно дождаться результатов исследований, чтобы узнать, насколько опасен новый штамм", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел, отметив при этом, что в данный момент фармацевтическая компания работает над многовалентной вакциной, которая будет защищать от "Омикрона".