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В Албании отменили все ограничения для туристов

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Тирана, Вторник 08 июня 2021 15:35
В Албании отменили все ограничения для туристов Фото: Албания отменила ограничения для туристов (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Албании приняло решение отменить все карантинные ограничения для иностранных туристов. В частности, для посещения страны теперь не нужен ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела или паспорт вакцинации.

Об этом сообщает издание Euractiv.

При этом был отменена обязательная 14-дневная самоизоляция по приезду в страну.

Однако иностранным туристам настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию в аэропорту не менее 1,5 метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, в Канаде готовятся ослабить ограничения для туристов. В частности, для тех, кто уже прошел вакцинацию. Также с 22 июня Канада готовится начать ослабление ограничений на границе с Соединенными Штатами.

Кроме того, в Индии многие штаты ослабляют карантин. Это заставило правительство объявить о бесплатной вакцинации всех взрослых.

Добавим, что Соединенные Штаты еще не готовы открывать границы для иностранцев. В администрации президента Джо Байдена заявили, что хотят вернуть поездки между США, Европой и другими странами, но опасаются за безопасность американцев.

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