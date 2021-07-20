Американцев просят не путешествовать в Великобританию из-за ситуации с COVID-19

Жителей США просят воздержаться от поездок в Великобританию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом предупреждает американцев Государственный департамент США и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Из-за растущего числа случаев COVID-19 в этой стране, США перенесли Великобританию на 4 уровень опасности.

"Если вы должны поехать в Соединенное Королевство, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой", - говорится в сообщении CDC.

"Не отправляйтесь в Великобританию из-за COVID-19", - предупредили американцев в Госдепартаменте.