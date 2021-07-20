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Американцев просят не путешествовать в Великобританию из-за ситуации с COVID-19

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США, Вторник 20 июля 2021 02:48
Американцев просят не путешествовать в Великобританию из-за ситуации с COVID-19 Фото: жителей США просят воздержаться от поездок в Великобританию (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Жителей США просят воздержаться от поездок в Великобританию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом предупреждает американцев Государственный департамент США и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Из-за растущего числа случаев COVID-19 в этой стране, США перенесли Великобританию на 4 уровень опасности.

"Если вы должны поехать в Соединенное Королевство, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой", - говорится в сообщении CDC.

"Не отправляйтесь в Великобританию из-за COVID-19", - предупредили американцев в Госдепартаменте.

В мае правительство США снизило рекомендательный рейтинг Великобритании до "3-го уровня", однако сейчас заболеваемость коронавирусом в этой стране увеличилась до 50000 в день.

Напомним, в Великобритании решили снять карантинные ограничения несмотря на высокий показатель заболеваемости коронавирусом.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Джонсон призвал жителей страны следить за своим здоровьем. Это связано с распространением штамма вируса "Дельта".

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