Американцев просят не путешествовать в Великобританию из-за ситуации с COVID-19
Жителей США просят воздержаться от поездок в Великобританию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом предупреждает американцев Государственный департамент США и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Из-за растущего числа случаев COVID-19 в этой стране, США перенесли Великобританию на 4 уровень опасности.
"Если вы должны поехать в Соединенное Королевство, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой", - говорится в сообщении CDC.
"Не отправляйтесь в Великобританию из-за COVID-19", - предупредили американцев в Госдепартаменте.
В мае правительство США снизило рекомендательный рейтинг Великобритании до "3-го уровня", однако сейчас заболеваемость коронавирусом в этой стране увеличилась до 50000 в день.
Напомним, в Великобритании решили снять карантинные ограничения несмотря на высокий показатель заболеваемости коронавирусом.
Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Джонсон призвал жителей страны следить за своим здоровьем. Это связано с распространением штамма вируса "Дельта".