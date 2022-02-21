Англия снимает "ковидные" ограничения

Англия снимает все "ковидные" ограничения, а массовые тестирования закончаться 1 апреля. Каждый гражданин будет лично ответственен за результаты теста и свои контакты, но тесты для наиблоее уязвимых людей все еще будут предоставляться.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт BBC.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Палате общин: "Самоизоляция больше не будет требоваться для тех, у кого тест на коронавирус дал положительный результат".

С 1 апреля предоставление бесплатного экспресс-тестирования будет ориентировано на определенные слои населения.

Изоляционная выплата в размере 500 фунтов стерлингов для людей с низкими доходами также закончится на этой неделе.

Но положения об увеличении установленного законом пособия по болезни будут применяться еще месяц.

Усилия, предпринятые страной за последние два года, означают, что теперь она готова отойти от правительственных ограничений и каждый гражданин займет позицию личной ответственности.

Рутинное отслеживание контактов прекратится, и полностью вакцинированные близкие контакты с положительными тестами и лицами в возрасте до 18 лет больше не будут по закону обязаны ежедневно тестироваться в течение семи дней".

Бесплатные тесты для пожилых людей с симптомами и наиболее уязвимых групп по-прежнему будут предоставляться, сказал премьер-министр, и министры будут работать с розничными торговцами, чтобы гарантировать, что каждый, кто хочет пройти тест, может его купить.

Правительство примет рекомендацию консультативного органа Великобритании по вакцинам о том, что дополнительная вакцинация против Covid должна быть предложена всем взрослым в возрасте старше 75 лет и наиболее уязвимым людям старше 12 лет этой весной.