ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Англия снимает "ковидные" ограничения

Новина українською →
Лондон, Понедельник 21 февраля 2022 20:10
Англия снимает "ковидные" ограничения Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Англия снимает все "ковидные" ограничения, а массовые тестирования закончаться 1 апреля. Каждый гражданин будет лично ответственен за результаты теста и свои контакты, но тесты для наиблоее уязвимых людей все еще будут предоставляться.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт BBC.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Палате общин: "Самоизоляция больше не будет требоваться для тех, у кого тест на коронавирус дал положительный результат".

С 1 апреля предоставление бесплатного экспресс-тестирования будет ориентировано на определенные слои населения.

Изоляционная выплата в размере 500 фунтов стерлингов для людей с низкими доходами также закончится на этой неделе.

Но положения об увеличении установленного законом пособия по болезни будут применяться еще месяц.

Усилия, предпринятые страной за последние два года, означают, что теперь она готова отойти от правительственных ограничений и каждый гражданин займет позицию личной ответственности.

Рутинное отслеживание контактов прекратится, и полностью вакцинированные близкие контакты с положительными тестами и лицами в возрасте до 18 лет больше не будут по закону обязаны ежедневно тестироваться в течение семи дней".

Бесплатные тесты для пожилых людей с симптомами и наиболее уязвимых групп по-прежнему будут предоставляться, сказал премьер-министр, и министры будут работать с розничными торговцами, чтобы гарантировать, что каждый, кто хочет пройти тест, может его купить.

Правительство примет рекомендацию консультативного органа Великобритании по вакцинам о том, что дополнительная вакцинация против Covid должна быть предложена всем взрослым в возрасте старше 75 лет и наиболее уязвимым людям старше 12 лет этой весной.

Напомним, уже ослабили карантинные ограничения Иордания, Словения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Коронавирус Борис Джонсон
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе