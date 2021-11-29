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Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство

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Львов, Понедельник 29 ноября 2021 12:17
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство Фото: во Львове разработали антисептик против COVID (Unsplash)
Автор: Иванна Шовкун

Львовские молодые ученые из университета разработали инновационный антисептик для противодействия распространению коронавируса. Средство было сделано на основе растительного экстракта и наночастиц серебра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального университета "Львовская политехника".

Доцент кафедры технологии биологически активных соединений, фармации и биотехнологии Роксолана Конечная рассказала, что античептик состоит из экстракта Phlomis pungens (растения железняк колючий кол) и наночастиц серебра.

"Антимикробная и антигрибковая активность серебра в форме наночастиц в сочетании с противовоспалительным, антиоксидантным и ранозаживляющим действием растительного экстракта создают мощную базу для разработки антисептического средства с огромным противовирусным потенциалом", - отметила ученая.

Исследования проводились в рамках AUF-проекта "Безвирусная образовательная среда".

Фото: ученые со Львова разработали антисептик против коронавируса (lpnu.ua)

Напомним, врачи назвали новые способы защиты от коронавиурса. Медики рассказали, что помимо ношения масок и постоянного мытья рук, есть другие способы.

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